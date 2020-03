Toch woensdagmarkt in Gooik ondanks coronacrisis Amber Gys

25 maart 2020

16u00 3 Gooik Aan de rotonde van de AD Delhaize in Gooik vond woensdagnamiddag de wekelijkse markt plaats. Het is daarmee één van de laatste markten in de streek die overeind blijft.

Het gemeentebestuur van Gooik besliste zowel de woensdagmarkt in Gooik als die in deelgemeente Kester te laten doorgaan. Er zijn wel strenge maatregelen voor de klanten en de marktkramers. De kramen moeten verder uit elkaar worden opgesteld en de klanten moeten zeker 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Het aantal marktkramers is echter wel sterk gedaald, op een normale marktdag staan er zeven kramen waar er woensdag slechts twee stonden. “Wij zijn blij dat we hier nog mogen staan”, klinkt het bij het kraampje van Het Kippenhof. “De klanten houden voldoende afstand van elkaar zonder dat we iemand op de vingers moeten tikken. Iedereen is heel goed op de hoogte waardoor niemand er problemen van maakt.” De handelaars moesten hun kramen op een grotere afstand van elkaar plaatsen en er werden ook hekken geplaatst rond de kramen om de afstand te kunnen bewaren.

Meerdere markten

De marktkramers zijn tevreden dat er toch nog markten blijven doorgaan, zoals die in Gooik. “Deze ochtend stonden we ook op de markt in Herne. Er is wel voelbaar meer volk dat naar de markten trekt, vooral oudere mensen aangezien ze hier meteen hun spullen vinden in tegenstelling tot in de supermarkt”, klinkt het bij slagerij Herrebeekhof.