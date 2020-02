Tien bestuurders onder invloed betrapt bij weekendcontrole Tom Vierendeels

17 februari 2020

17u15 5 Gooik De lokale politiezone Pajottenland heeft zaterdagnacht op verschillende plaatsen op het grondgebied verkeerscontroles gehouden. In totaal bleken tien bestuurders onder invloed van alcohol.

De controles gebeurden onder meer op de Steenweg Asse in Herfelingen, in de Repingestraat in Vollezele, langs de Ninoofsesteenweg in Pepingen en langs de Edingsesteenweg in Leerbeek. In totaal werden 441 bestuurders onderworpen aan een samplingtest en bij twintig onder hen werd effectief alcohol gedetecteerd. Uiteindelijk bleken tien chauffeurs na een ademtest effectief onder invloed van alcohol te rijden. Drie personen zagen hun rijbewijs ingetrokken worden voor vijftien dagen terwijl zes anderen hun auto voor drie of zes uur aan de kant moesten laten staan. Wat er met de tiende chauffeur gebeurde wordt door de politie niet meegegeven.

