Sven Nys ‘de kannibaal van Baal’ even in het Pajottenland

Marc Colpaert

15 november 2019

17u08 3 Gooik Sven Nys kwam op donderdagavond naar het Krekelhof in Gooik om er te spreken over wat topsport en topondernemers gemeen hebben. Heel wat Pajotse ondernemers - meer dan 150 - waren op de afspraak, voor de inspirerende avond met Sven Nys.

Sven Nys, beter bekend als ‘de kannibaal van Baal’, is een van de beste veldrijders die ooit bestaan heeft. De vele ervaringen die Sven meemaakte tijdens zijn sportcarrière waren de basis voor deze lezing. Het publiek kreeg antwoorden op tal van vragen zoals: hoe heeft Sven zijn carrière opgebouwd, welke skills heb je nodig voor een glansrijke carrière, hoe kan je iets negatief omzetten in iets positief en nog veel meer. “In zijn verhaal kwamen de belangrijkste elementen aan bod zoals teamwork, intrinsieke motivatie, focus en gedrevenheid. Het was dan ook een zeer leerrijke avond”, vertelde Gunther De Wilde van het Huis van de ondernemer. Na afloop was er nog de mogelijkheid om aan onze kannibaal vragen te stellen en met hem op de foto te gaan.