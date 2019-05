Succesvolle Wielerschool Pajottenland moet leden weigeren Marc Colpaert

22 mei 2019

Dat de Wielerschool Pajottenland uitstekend bezig is, kan men afleiden uit het feit dat het bestuur af en toe zelfs nieuwe leden moet weigeren. Deze vereniging heeft vandaag iets meer dan 100 leden, allemaal mensen die elke week opnieuw komen trainen in Gooik. De Wielerschool Pajottenland focust zich vooral op techniek en dat was iets dat ze in het Pajottenland nog niet echt hadden. “Er zijn wielerclubs genoeg in onze streek, maar wij gaan niet voor het afmalen van vele kilometers elke week, maar investeren veel meer in techniek gedurende de twee uren training per week”, vertelde Koen Willems. En dus komen heel wat sportievelingen vanaf de leeftijd van 6 jaar, elke zaterdagochtend samen aan de sporthal Koornmolen om te trainen in de mooie natuur van het Pajottenland.