Staat na 40 jaar de verbroedering van Gooik met het Duitse Altenberge op de helling? Burgemeester Michel Doomst gaat woensdag naar Altenberge Marc Colpaert

06 september 2019

17u09 2

Volgende week woensdag 11 september wordt er in het Duitse Altenberge een vergadering georganiseerd om na te gaan of er momenteel nog voldoende interesse is dat de 40 jaar durende verbroedering tussen Gooik en Altenberge nog een kans maakt, om te blijven bestaan.

Sedert Pinksteren 1979 is Gooik partner van de Duitse gemeente Altenberge, zowat 350 km van Gooik verwijderd. Altenberge ligt in Westfalen, in het noordwesten van Duitsland en telt meer dan 10.000 inwoners. Sedert september 2004 is Jochen Paus er de burgemeester. Het ‘Altenberge-comité’ onderhoudt regelmatig contacten met het ‘Gooiker-Komitee’ om uitwisselingen tussen de gemeentebesturen, verenigingen en scholen te organiseren. Tevens zijn er ook om de vijf jaar jubileumvieringen, beurtelings in Gooik en in Altenberge. André De Leener is al jaren de drijvende kracht achter deze verbroedering. Via vrienden uit Altenberge kreeg André een artikel te lezen dat vandaag in de krant de Westfälische Nachrichten verscheen. In dat artikel worden de Altenbergers opgeroepen om aanwezig te zijn op de vergadering van 11 september om 20 uur in Altenberge. Tijdens deze vergadering zal uitgemaakt worden of er nog voldoende interesse is om de verbroedering met Gooik verder te zetten. “Ik zou het heel spijtig vinden moest deze verbroedering na 40 jaar stoppen. Ik denk er dan ook sterk aan om met enkele vrienden uit Gooik naar die vergadering te gaan”,zegt André De Leener. Burgemeester Michel Doomst(CD&V) hoopt in ieder geval dat het niet zo een vaart zal lopen. “Wij zijn vandaag 40 jaar verder en ik denk dat we deze verbroedering anders moeten bekijken. Vroeger nodigden wij vooral de mensen uit Altenberge uit bij officiële momenten. We moeten dit veranderen en gewoon de mensen meer uitnodigen om naar Gooik te komen. De verbroedering overboord gooien vind ik ongepast, want we moeten toch open staan voor andere mensen zeker in de tijd dat we zijn vandaag en dat ga ik daar woensdag zeker vertellen”, besluit de burgemeester.