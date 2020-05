Springkasteel vat vuur na kortsluiting Amber Gys

22 mei 2020

15u13 6 Gooik De brandweer werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een brand op de Ninoofsesteenweg in Gooik. Een springkasteel vatte er vuur nadat er een kortsluiting was ontstaan. Bij het incident vielen geen gewonden.

De brandweerzone van Vlaams-Brabant West werd vrijdagmiddag opgeroepen voor een brand langs de Ninoofsesteenweg in Gooik. Een zwarte rookpluim schrikte de buurtbewoners op die de eigenaars van de woonst meteen alarmeerden. Volgens de brandweer is de brand ontstaan door een kortsluiting aan de kabels van het springkasteel. De bewoners van het huis merkten de brand echter niet meteen op. “Mijn zoon was een uur geleden nog aan het springen”, vertelt de bewoonster. “Plots merkten we dat we geen internet of elektriciteit meer hadden. Toen ik naar buiten keek zag ik dat ons springkasteel in brand stond.”

Vanaf dat moment verliep alles erg snel. “Mijn dochter belde met de brandweer terwijl mijn zoon en ik met de tuinslang het vuur probeerden te doven. De eigenaars van wie we het springkasteel huurden, hebben we ook meteen op de hoogte gebracht van het incident.” Er vielen geen gewonden, maar het springkasteel is wel klaar voor de vuilnisbak. De brandweer werd vrijdag meerdere keren opgeroepen voor verschillende branden. Dit valt mogelijks te wijten aan de enorme droogte van de afgelopen dagen.