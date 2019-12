Sportigo en Durf laten kinderen swingen op de dansvloer Marc Colpaert

17 december 2019

De vereniging Sportigo en Durf organiseerden samen een Kinderheldenfuif in het jeugdhuis Guuk in Gooik in het kader van De Warmste Week. In totaal zakten op zaterdagnamiddag ongeveer 300 kinderen af naar het jeugdhuis om er samen een leuke tijd te beleven. Sportigo, dat al jaren sportkampen organiseert voor kinderen in Gooik en Durf, een organisatie die kinderen en volwassenen bijstaat in hun persoonlijke groei, wilden iets doen voor het goede doel en organiseerden een Kinderheldenfuif. In het jeugdhuis Guuk kwamen heel wat kinderen tussen de 3 en 12 jaar samen met papa of mama om te fuiven. Dj Flor uit Gooik zorgde voor leuke muziek en er waren heel wat rand animaties.

Met de opbrengst zullen Sportigo en Durf het fonds ‘Back on Tracks’ opgericht door topatleet Thomas Van der Plaetsen steunen, die kankerpatiënten een riem onder het hart steekt dankzij psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven.