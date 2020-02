Sporthal Koornmolen krijgt extra parking en outdoor fitnesstoestellen Amber Gys

26 februari 2020

14u38 0 Gooik De gemeente Gooik kocht vorig jaar drie percelen grond om de parking van sporthal Koornmolen te kunnen uitbreiden. Op het terrein komt plaats voor zo’n 60 extra parkeerplaatsen.

Sporthal Koornmolen krijgt er op de Processiestraat een nieuwe parking bij van 46,8 are. Vooral tijdens grote sportevenementen is er nood aan extra parkeerplaatsen. “Nu wordt er vaak geparkeerd aan de brandweg, in het gras of op de bermen. Dat is niet de bedoeling en daarom worden nu 60 extra parkeerplaatsen voorzien”, zegt schepen voor Sport Gunther De Wilde (CD&V). Wanneer de parking gerealiseerd is, zal er strenger worden opgetreden tegen foutparkeerders. De nieuwe parking zal, als alles goed verloopt, tegen de zomer gebruiksklaar zijn. De aanleg van de parking zal de gemeente zo’n 226.432 euro kosten.

Ook werden deze week al voorbereidingen getroffen om outdoor fitnesstoestellen te plaatsen. Vanaf 2 maart worden de toestellen geïnstalleerd, voor de kleinsten komen er klimrotsen. De toestellen werden aangekocht dankzij een subsidie van Sport Vlaanderen. Tijdens de zomervakantie zullen initiatielessen worden georganiseerd om de toestellen correct te leren gebruiken.