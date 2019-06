Sportelgroep sluit het jaar goed af Marc Colpaert

25 juni 2019

15u23

De Gooikse Sportelgroep, Badminton voor 50-plussers, mag spreken van een uitstekend sportjaar met momenteel al meer dan 25 spelers of speelsters. Wekelijks komen deze enthousiaste sporters samen in de Koornmolen om op hun eigen tempo en niveau, tegen een pluimpje te komen slaan in Gooik. Deze maand sluiten ze het jaar af en dan kunnen alle sporters genieten van twee maanden verdiende rust. Vanaf september is iedereen vanaf 50 jaar terug welkom om opnieuw van start te gaan bij deze Gooikse Sportelgroep. Inschrijven kan via de gemeente en kost 50 euro per jaar, meer informatie via: sport@gooik.be.