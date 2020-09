Sportcentrum Koornmolen opnieuw toegankelijk mét nieuwe uitbater Amber Gys

02 september 2020

16u15 0 Gooik De nieuwe uitbater van Sportcentrum Koornmolen , Rein Janssens, heeft afgelopen dinsdag de deuren opnieuw (en voor het eerst) kunnen openen. Met wat technische hulp van geluidsfirma Sound&Co werd alles op tijd in gereedheid gebracht voor de grote heropening.

Met het vernieuwd concept van de sporthal: ‘Koornmolen Sports, Drinks & Bites’ wil Rein alle doelgroepen in Gooik en omstreken aanspreken. “We zullen vooral proberen om de nadruk te leggen op het strand in eigen land. Het is de bedoeling dat het nieuwe concept in de Koornmolen voor iedereen toegankelijk is”, klonk het in een vorig interview. “In de zomer denk ik dan bijvoorbeeld aan thema-avonden zoals een barbeque, beachvolleybal of gezellig een film kijken.”

Koornmolen beschikt ook nog steeds over een ruim terras dat in de zomer steeds toegankelijk zal zijn. De eerste weken blijft het er wel nog relatief rustig om de opstart vlot te laten verlopen. Na enige tijd zullen er ook cocktails en snacks geserveerd worden.