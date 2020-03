Sport Vlaanderen telt klok rond mountainbikers op de Kesterheide Bart Kerckhoven

01 maart 2020

12u12 1 Gooik De mountainbikers die rond rijden op de Gooikse mountainbikeroutes worden voortaan geteld. Het bedrijf Krycer uit Ternat installeerde de vierde mountainbiketeller van Vlaanderen op de Kesterheide.

“Het systeem wordt in de grond ingegraven”, zegt Kristoff Certyn van Krycer. “Elk uur wordt doorgestuurd hoeveel fietsers er voorbij het meetpunt reden. De eerste systemen werden in opdracht van Sport Vlaanderen eind december geïnstalleerd en zullen op termijn heel wat nuttige informatie opleveren. Vandaag zien we al dat mountainbikers in het weekend vooral op zondagochtend fietsen en op weekdagen zien we pieken tussen 14 uur en 15 uur. De informatie van de tellingen kan de overheid ook helpen om te weten wat bijvoorbeeld de impact is van promotiecampagnes.”

Eerder werden al telsystemen geplaatst in De Haan, Maasmechelen en Herentals. Ook in Kluisbergen wordt de mountainbiketeller binnenkort geïnstalleerd. “Mountainbiken kent al jaren een exponentiële groei”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “Vandaag kunnen mountainbikers zich uitleven op 166 bewegwijzerde routes, goed voor bijna 8.000 kilometer mountainbikeplezier. Met het nieuw monitoringsysteem kunnen we nu ook effectief het aantal mountainbikers tellen. We hopen binnen een jaar het mountainbikegedrag van de Vlaming helemaal in kaart te kunnen brengen. Bij een positieve evaluatie van deze proefprojecten kunnen we de tellers uitrollen over heel Vlaanderen.”

