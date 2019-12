Sonja en Willy zijn de kampioenen bij De Leerbollen

04 december 2019

Petanqueclub De Leerbollen uit Leerbeek vierden hun kampioenen Sonja Vaneeckenrode en Willy Lerens in Seniorie Kesterberg in Gooik. Als afsluiter van hun jaar kwamen de leden samen om een glaasje te drinken en werden hun kampioenen in de bloemetjes gezet. Bij de vrouwen was dit Sonja Vaneeckenrode, bij de mannen was Willy Lerens de beste. Zij kregen een geschenkje van hun club en de sportdienst van Gooik.

“We vonden het belangrijk dat we via onze sportdienst deze mensen ook even een klein geschenkje konden geven”, zei sportschepen Gunther De Wilde (CD&V). Hij had trouwens nog goed nieuws voor de petanquers, want er zijn plannen om een lokaal te bouwen waar ze hun sport kunnen uitoefenen tijdens de wintermaanden. “Wij gaan werk maken om een gebouw te plaatsen naast sporthal Koornmolen, waar de verschillende petanqueploegen uit onze gemeente dan terecht kunnen tijdens de winterperiode”, aldus de schepen.