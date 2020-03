Sociaal woonproject Kwadebeek wordt in mei afgewerkt Amber Gys

26 maart 2020

17u58 5 Gooik Het sociale woonproject Kwadebeek, dat in mei wordt afgewerkt, zal plaats maken voor een totaal van 25 woongelegenheden. Vlabinvest zal de woningen te koop aanbieden vanaf juli.

Het project Kwadebeek is een woonproject met enerzijds tien sociale huurappartementen, waarvan vijf aangepast voor rolstoelgebruikers en anderzijds 15 koopwoningen van Vlabinvest met private tuinen. De verschillende woonunits zijn verdeeld over vier blokken die dwars op de Kwadebeekstraat werden geplaatst. Zo ontstaan er tussen de blokken buitenruimtes en wordt het zicht naar het achtergelegen landschap bewaard. Vlabinvest, het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, zal de woningen te koop aanbieden aan gezinnen uit de regio om het wonen in de Vlaamse Rand rond Brussel voor jonge gezinnen betaalbaar te houden.

Bezetting en kostenplaatje

Mensen die uit Gooik zijn of een band hebben met de gemeente, zijn bevoorrechte kandidaten. Voorlopig is er al een lijst van 59 kandidaten voor de koopwoningen waarvan 18 kandidaten (die tussen de 13 jaar en 50 jaar in Gooik gewoond hebben) uit Gooik zelf. Voor de sociale huurappartementen schreven zich al 201 kandidaten in. De 5 gelijkvloerse appartementen worden verhuurd aan de oudere alleenstaande/koppels van de wijk in de Burgemeester de Leenerstraat omwille van de rationele bezetting.

De voorlopige kostprijs voor de bouw van de sociale huurwoningen zal zo’n 1.065.668 euro kosten. Voor de koopwoningen ligt dat -logischerwijze- een pak hoger, namelijk 2.126.712 euro. Voor de volledige bouw kregen ze een subsidie van 560.000 euro. Het einde van de werken is voorzien in mei. De eerste verhuring van de appartementen begint op 1 juni en de start voor de verkoop van de woningen begint op 1 juli (kostprijs van 275.000 euro).