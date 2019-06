Slechts 1.506 wandelaars wegens te warm weer Marc Colpaert

03 juni 2019

16u17 0

Omdat het kwik op zondag naar tropische temperaturen steeg kwamen er slechts 1.506 wandelaars naar de gemeente Gooik, toch zijn de organisatoren blij. Op zondag organiseerde de vereniging De Heidetochten Kester-Gooik hun Heide- en Bruegeltochten door het mooie landschap van het Pajottenland. Het golvende Pajottenland, waarin Bruegel zijn landschappen schilderde, is en blijft een prachtig wandelparadijs. “ Wij hebben er samen met onze 67 vrijwilligers alles aan gedaan om er een mooie wandeldag van te maken. In totaal liepen 105 wandelaars de tocht van 50 km vanuit Gooik naar het Atomium in Brussel en terug. Heel wat mensen kwamen mij vertellen hoe prachtig deze tocht was”, vertelde voorzitter Joseph Schoukens. De grootste groep wandelaars waren 114 personen van de wandelclub De Padstappers uit Geraardsbergen.