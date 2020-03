Skileraar Tomas (26) uit Gooik zit vast in Oostenrijk: “Sinds donderdag is alles heel snel gegaan” Amber Gys

15 maart 2020

18u22 0 Gooik Tomas Morren (26) is skileraar in het Oostenrijkse skigebied St. Anton am Arlberg (Tirol). De Oostenrijkse regering nam vrijdag extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Oostenrijk zijn tot nu toe meer dan 800 besmettingen met het coronavirus bevestigd.

De gemeente St. Anton am Arlberg werd samen met vijf andere gemeenten in quarantaine geplaatst. Buitenlanders zouden wel nog kunnen vertrekken. Tomas Morren is één van die mensen in quarantaine. Hij komt uit Gooik en vertrok in december naar Oostenrijk om er een seizoen skiles te geven. “Sinds vrijdag zit mijn job als skileraar er op want alles is gesloten. Alles is hier enorm snel gegaan, de volle pistes waren in een oogwenk leeg.”

Tomas zou normaal op 20 april terugkomen naar België, maar dat zal nu wat sneller zijn. “Blijkbaar mogen we hier nog vertrekken met de trein of het vliegtuig. Ik vind het zelf wat dubbel. Stel dat ik het coronavirus zou hebben, dan zou ik dat meenemen naar huis en op die manier mijn familie besmetten. Dat is het laatste wat ik wil.” Wel wordt er aangeraden dat elke Belg die terugkeert, een eigen verantwoordelijkheid opneemt en zichzelf in thuisquarantaine plaatst.

Voorzichtig openstellen

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz riep zondagochtend nog op om met niet meer dan vijf mensen samen te komen. “Er werd ons aangeraden om binnen te blijven. We mogen wel gaan en staan waar we willen, maar er wordt echt wel opgeroepen om niet samen te hokken. Zelf vind ik het moeilijk te vatten hoe het hier opeens geworden is. Ik ben zeker dat ik geen corona heb maar probeer me toch voorzichtig op te stellen tegenover andere mensen.”

Blijkbaar mogen we hier nog vertrekken met de trein of het vliegtuig. Ik vind het zelf wat dubbel. Stel dat ik het coronavirus zou hebben, dan zou ik dat meenemen naar huis en op die manier mijn familie besmetten. Dat is het laatste wat ik wil Tomas Morren

Tomas zit met twee andere skileraren vast in een huis. Ze proberen er allemaal het beste van te maken. “We moeten een manier vinden om onze tijd goed te benutten. Tijd om eens op het gemak te koken is er nu, en om een film te kijken is er ook tijd genoeg.” Ze proberen zich bij alle maatregelen niet te veel vragen te stellen. “De maatregelen zijn drastisch, maar er zal wel een hele goede reden voor zijn”, klinkt het. De drie skileraren hebben de maatregelen geaccepteerd en kunnen zich er volledig in vinden.

Afgelast bezoek

Enkele vrienden zouden zaterdag voor een week op bezoek vertrokken zijn. Die vakantieweek viel echter helemaal in het water. “Het zou fijn geweest zijn als we met z’n allen eens konden passeren, we waren heel teleurgesteld. In belang van de hele bevolking was het echter de beste beslissing om niet te vertrekken”, vertelt Jonas Jacquemijns.