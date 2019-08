Seniorenbond bestaat 50 jaar: feest in de zaal Parecia Marc Colpaert

06 augustus 2019

17u09 2

Een vijftigtal personen vierden feest in de zaal Parecia in Leerbeek want de Seniorenbond Leerbeek bestaat 50 jaar. In juli 1969 werd op initiatief van pastoor Lubbers en met de steun van enkele dames de gepensioneerdenbond van Leerbeek opgericht. Om hun vijftigjarig bestaan goed te vieren, werden alle leden uitgenodigd en kregen ze een receptie aangeboden. Nadien was er nog een welkomstwoord van het bestuur en kwam burgemeester Michel Doomst (CD&V) een woordje zeggen. “Nadien hebben wij een half uurtje tal van Vlaamse liedjes gezongen voor dit feestelijk moment en nadien was er gebak met koffie”, vertelde woordvoerder Freddy De Loecker. Deze feestnamiddag werd gratis aangeboden aan de leden. Wie nog wilt aansluiten bij deze seniorenbond neemt contact op met Francine Cochez op het nummer 02/532.57.47.