Scouts maken kalender om nieuwe lokalen mee te financieren Marc Colpaert

11 december 2019

10u26 2 Gooik De vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen(JAO) heeft voor 2020 een eigen kalender gemaakt. De opbrengst gaat integraal naar de financiering van gloednieuwe lokalen.

De JAO wil volgend jaar nieuwe jeugdlokalen bouwen op de Kervijnsite, achter zaal Elckerlyc, in het centrum van Oetingen. Om hun project te financieren - ze zijn op zoek naar 400.000 euro - organiseert deze vzw samen met de scouts tal van activiteiten het hele jaar door. Naast een carwash wordt er dit jaar ook een fotokalender verkocht die 10 euro kost. De kalender is te koop in café ‘t Vijfde Wiel in het centrum van Oetingen of is te bestellen bij vzw Jeugdlokalen Aurora Oetingen via: info@vzw-jao.be.