Scouts Gooik sluiten het jaar af

met een pop-upwinterbar in het centrum

Marc Colpaert

30 december 2019

11u08 2 Gooik De scouts uit Gooik bestaan dit jaar 75 jaar en dat werd tot de laatste week van dit jaar stevig gevierd met tal van evenementen zoals een pop-upwinterbar onder het grote zeil in het centrum van Gooik.

Om het jaar 2019 leuk en gezellig af te sluiten werd er een pop-upwinterbar georganiseerd door de scouts en oud-scouts van Gooik. In het centrum onder het grote zeil werden enkele drank- en eetstandjes opgezet en dat zorgde meteen voor de nodige sfeer. “Zowel de huidige scouts als mensen die ooit in een ver verleden scouts waren zakten af naar het centrum om gezellig iets te drinken. De opbrengst gaat dan nog eens naar de nieuwe gebouwen voor de scouts”, verduidelijkte Koen Goddaeu.

De scouts Gooik willen een nieuw gebouw neerzetten ter hoogte van de Cley (in de Mgr. Abbeloosstraat) in 2020 of 2021 en daar is veel geld voor nodig. Dus werden tijdens dit jubileumjaar tal van evenementen op poten gezet om geld in te zamelen.