Samana zorgde voor hun chronisch zieke mensen Marc Colpaert

01 oktober 2019

11u02 2

In de zaal Elckerlyc in Oetingen organiseerden de mensen van Samana een dag voor de chronische zieken uit hun gemeente. Heel wat chronisch zieke mensen of mensen ouder dan 80 jaar kregen eerst een dienst ter nagedachtenis van de mensen die het voorbije jaar overleden zijn, gevolgd door een aperitiefje, een etentje en aangevuld met de nodige muzikale animatie. “Wij organiseren dit jaarlijks voor onze chronisch zieke mensen. Op deze manier hopen wij om hen een mooie namiddag te laten beleven”, vertelde Kristel Moonens.