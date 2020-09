Ruzie binnen landbouwersfamilie loopt uit de hand: autonome probatie gevorderd Wouter Hertogs

04 september 2020

09u47 0 Gooik Een landbouwer uit Gooik is voor de Brusselse strafrechter moeten verschijnen voor geweld tegen zijn partner en schoonmoeder. Zelf ontkent hij alles.

De man en zijn echtgenote woonden in bij haar ouders in een boerderij te Gooik. Telkens opnieuw ontstonden discussies, onder andere over wie de elektriciteit van de boerderij moest betalen. Op 17 oktober 2018 kwam het opnieuw tot een discussie tussen het echtpaar. De vrouw ging naar bed maar haar man werd hierdoor nog kwader. Hij volgde haar en gaf haar enkele slagen op het bovenlichaam. Enkele maanden later ontstond er een ruzie met zijn schoonmoeder. Dit leidde tot duw- en trekwerk waarbij zij zich verdedigde met een bezemsteel. Volgens het parket sloeg hij haar hierbij meerdere malen. Daarom vordert het parket een autonome probatiestraf voor een periode van 10 maanden. Binnen deze periode zal hij zich moeten maten begeleiden voor zijn agressieprobleem. “Ik ontken alles”, verdedigde de man zichzelf. “Het is niet omdat men blijft roepen dat men geslagen werd dat het ook zo is. Hier klopt niets van”, aldus zijn advocaat die daarom de vrijspraak vroeg. Uitspraak op 23 september.