Ronny en Frieda een gouden koppel Marc Colpaert

13 juni 2019

12u42 2

Ronny Ponnet en Frieda Jacobs uit Gooik vierden hun gouden huwelijksfeest samen met familie en vrienden. Ze leerden elkaar kennen in Pepingen in café ‘Bij Jeanske’” waar Ronny toen met zijn legervriend Hypoliet naartoe trok. Ronny en Frieda bouwden beiden een carrière uit bij Philips. Daarnaast waren ze meer dan 15 jaar actief in het bestuur van de wijngeuzen uit Halle. Samen kregen ze één dochter Cindy en twee kleinkinderen Amanda en Emma. Vandaag genieten ze van hun pensioen en trekken heel veel naar onze kust, waar ze gaan wandelen en genieten van de zee samen met vrienden en Kito hun hond.