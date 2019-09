Roger en Yolande vierden hun gouden huwelijksverjaardag Marc Colpaert

03 september 2019

Roger Van Hamme en Yolande Vannegen uit Oetingen vierden hun gouden huwelijksverjaardag bij hun thuis met de hele familie. Roger leerde zijn Yolande kennen op een bal in Tollembeek, tijdens de kermis en de vonk sloeg over. Een tijdje nadien trouwden ze en kregen twee kinderen Philip en Gerda. Vandaag hebben ze tevens twee kleinkinderen. Roger werkte jaren in de Postcheque in Brussel, Yolande was kleuterleidster in Bever en Anderlecht. Omdat ze vijftig jaar getrouwd waren nodigden ze hun familie uit voor een gezellig feestje.