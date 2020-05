Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik ontgoocheld over stickeractie Amber Gys

15 mei 2020

13u40 3 Gooik De Rode Kruisafdeling Lennik-Gooik is erg ontgoocheld in de geflopte stickeractie van dit jaar. Tot op heden bracht de stickeractie slechts één tiende op van wat ze vorig jaar heeft opbracht.

Voor het eerst in 60 jaar kon de stickeractie van het Rode Kruis dit jaar niet doorgaan zoals gepland. Dat heeft ernstige gevolgen voor de financiële middelen van de lokale afdeling. Er werden 770.000 stickers met Suske en Wiske gedrukt voordat de coronacrisis uitbrak in ons land. Omdat ze die niet konden verkopen, besloot het Rode Kruis de stickers aan iedereen cadeau te doen. Bij de sticker stond een warme oproep om toch een kleine bijdrage te doneren om de lokale afdeling te steunen.

In het geval van Lennik-Gooik zou de opbrengst van de stickerverkoop vooral besteed worden aan nieuw lesmateriaal voor de gratis cursussen eerste hulp en aed alsook voor de verdere opleiding van hun vrijwilligers. De Rode Kruisvrijwilligers zorgden in deze periode al voor het transport van medisch materiaal tussen de provincie en de gemeente én ze hielpen het triagecentrum in Lennik inrichten.

Steun voor afdeling

Niet iedereen kreeg een sticker in de bus en had zo de mogelijkheid om de plaatselijke Rode Kruisafdeling te steunen. Die steun blijft nodig zodat de afdeling Lennik-Gooik zoveel mogelijk kwetsbare mensen in nood kan blijven helpen, nu en in de toekomst.

Indien u geen sticker vond in uw brievenbus of indien u de plaatselijke afdeling een warm hart toedraagt, kan u de afdeling nog helpen door een bijdrage te storten op de giftenrekening BE80 7360 2605 5577. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u begin volgend jaar bovendien een fiscaal attest.