RESTORECENSIE. Brasserie D’Hoeft, heerlijk Belgisch rundsvlees in het hart van het Pajottenland Tom Vierendeels

18 december 2019

12u00 17 Gooik Brasserie D’Hoeft is nog maar dik anderhalf jaar geopend, maar gastvrouw Steffi Weverbergh en chef-kok Glenn Speltens hebben duidelijk hun draai in de zaak gevonden. Vooral vleeseters zullen door de bescheiden kaart aan hun trekken komen in de warme en huiselijke zaak in het hart van het Pajottenland.

Na een aperitief ontvangen we snel ons voorgerecht. Scampi Chef (15 euro) is wat het moet zijn. Zes grote scampi’s, perfect gebakken met een malse textuur en heerlijke smaak. Ook op de licht pikante saus valt amper iets aan te merken, al had die misschien iets meer gebonden mogen zijn. Wie voor de garnaalkroketten (14 euro) kiest, komt ook zeker niet bedrogen uit. Hemels lekker en bijzonder gul geserveerd door de aanwezigheid van tomaat, sla, ei en gedroogde uitjes. Ook de garnalen zijn zeer aanwezig in de kroket. De voorgerechten worden overigens geserveerd met brood.

Heerlijk mals rundsvlees

Dat D’Hoeft vooral de kaart van het Belgische vlees wil trekken valt niet op enkel op bij de kaart, maar wordt ook ostentatief getoond door de ‘koelkast’ met doorzichtig glas waarin het vlees gerijpt wordt. Glenn wil bij puur Belgisch vlees blijven dat -net als de vis- gebakken wordt op een houtskoolbarbecue. De ribeye van 450 gram (27 euro) is stevig, al mocht het vlees nog iets harder gegaan zijn om saignant te zijn. De buitenzijde was wel perfect gegaard. Een simpele salade en een royaal gevuld potje licht pikante pepersaus vervolledigen het gerecht. Het rundsstoofvlees (20 euro) is ook hemels. Je hoeft nog maar te kijken naar de stukjes vlees en ze vallen uit elkaar. Om Belgisch te blijven wordt het stoofvlees vergezeld van rauw witloof met dressing, wat zeer verfrissend is bij de saus die zeker niet te zoet is. Niet genoeg met deze portie? Geen probleem, want je krijgt een potje met nog extra saus en drie stukken vlees aan tafel. Bij beide gerechten worden zeer grof gesneden frieten geserveerd.

Creatieve dame blanche

We besluiten met een crème brûlée (8 euro) en een dame blanche (7 euro). Het hoeveijs van die laatste is overigens lekker afgewerkt met een crumble en bevroren room. De hete chocoladesaus is voldoende. De grote portie crème brûlée is lekker, al had die volgens persoonlijke smaak nog iets meer gesuikerd mogen zijn.

Sterren: 3,5/5

Comfort: 8,5/10

Bediening: 9/10

Eten: 8/10

Brasserie D’Hoeft

Hoevestraat 1, 1755 Gooik

Voorgerecht: 12-16 euro

Hoofdgerecht: 20-32 euro

Nagerecht: 7-12 euro