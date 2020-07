Restaurant ’t Kreukeltje sluit na 15 jaar de deuren: “Wij zijn klaar voor iets nieuws” Amber Gys

28 juli 2020

16u46 0 Gooik Restaurant ’t Kreukeltje in Oetingen (Gooik) sluit na 15 jaar definitief de deuren. Ook de catering bestaat al 30 jaar, maar op 2 augustus worden de laatste klanten ontvangen. De zaakvoerders vertellen op Facebook dat ze klaar zijn voor iets nieuws. Het restaurant behaalde dit jaar nog een 14/20 in de Gault Millaut.

Herman Heylens (die ooit nog kookte voor President Bush en Gorbatsjov) richtte de cateringzaak op in 1990 samen met zijn vrouw, Monique Pottillius. Samen openden ze in 2005 hun restaurant langs de Lenniksestraat in Oetingen. Zoon Bram stapte in 2009 ook mee in de zaak en werd het gezicht van Jong Keukengeweld. ’t Kreukeltje zette z’n zinnen de afgelopen jaren volledig op ecologie door het zelf telen en kweken van groenten. “We knallen graag nog één week hard om jullie te verwennen met een topmenu”, valt te lezen op hun Facebookpagina. “Daarna zijn we klaar voor iets nieuws vanaf 3 september. Hopelijk zijn jullie even benieuwd als wij.” Op zaterdag 1 augustus gaat hun laatste shift in, waarvoor je nog steeds telefonisch kan reserveren.