Regionaal Landschap op zoek naar landschapsdichter: “Een missie en ontdekkingsreis in eigen streek” Amber Gys

16 april 2020

16u09 0 Gooik Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei pakt uit met een nieuw initiatief: de landschapsdichter. Wie slaagt erin de pracht en kracht van het landschap om te zetten in poëtische woorden? Voel jij je geroepen?

Dat gedichten kunnen verlichten, bleek afgelopen weken meer dan eens. Daarom pakt Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei uit met een nieuw initiatief: de landschapsdichter. “Een lokaal verankerde dichter is drempelverlagend om mensen kennis te laten maken met poëzie en om hen op een bijzondere manier te laten kijken naar ons landschap”, vertelt Alwin Loeckx, directeur van het regionaal landschap.

Voor de jury van de wedstrijd konden ze twee kanjers uit de regio strikken: Geert Vanhassel, voormalig stadsdichter van Halle, en Marleen De Smet, voormalig dorpsdichter van Galmaarden. “Volgens buitenstaanders wonen we in het Toscane van Vlaanderen. Zo’n opmerking bevestigt wel dat we in een uitzonderlijk mooie regio wonen”, vertelt Geert. “Landschapsdichten is een missie en tegelijk een ontdekkingsreis in eigen streek, zonder incheckbalie”, voegt Marleen er aan toe.

Toekomstige landschapsdichter

Ben je minstens 16 jaar en heb je een band met het Pajottenland of de Zennevallei? Waag dan je kans! De landschapsdichter zet het landschap om in woorden en probeert deze verschillende aspecten aan bod te laten komen. Hij of zij wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en levert zes gedichten per jaar. Elke kandidaat stuurt tegen 15 mei het gedicht (maximaal 3 gedichten per dichter) met een woordje uitleg aan de hand van drie vragen: Wat is de inspiratieplaats van het ingestuurde gedicht? Hoe zou je het gedicht zichtbaar maken voor het grote publiek? Waarom zou jij landschapsdichter van RLPZ moeten worden?

De volledige uitleg over het project en de kandidaatstelling vind je op www.pajot-zenne.be. Je vindt daar ook nog een leuk filmpje.