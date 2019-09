Regen en wind teisteren Gooikse jaarmarkt (maar dat houdt mensen niet weg) Michiel Elinckx

29 september 2019

11u19 0 Gooik Het weer was dé grote spelbreker op de jaarmarkt van Gooik.

Door de wind en de regen was er overduidelijk minder volk opgedaagd. Nochtans heeft de Gooikse jaarmarkt een goede traditie als het aankomt op het weer. De voorbije jaren baadde de jaarmarkt in een heerlijk najaarszonnetje. Dit jaar was het schuilen voor de miezerige weersomstandigheden.

Bureau van de burgemeester

In het centrum van Gooik werden de traditioneel standjes opgesteld. Daarnaast hadden enkele verenigingen opmerkelijke initiatieven. Zo zette CD&V Gooik het antieke bureau van burgemeester Michel Doomst (CD&V) buiten. Passanten mochten achter de desk plaatsnemen en hun mening geven over de toekomst van Gooik.