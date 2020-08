Project C. organiseert sportlessen op maat bij groepspraktijk MINT in Gooik Amber Gys

20 augustus 2020

12u18 1 Gooik De Gooikse vzw Project C. en groepspraktijk MINT in Gooik slaan de handen in elkaar. Vanaf september kunnen sportliefhebbers van elk niveau terecht in het gebouw van MINT voor groepslessen.

Project C. The Company is een verzameling van jonge dansers in Gooik, opgericht door Maud Tielemans. De vzw wil met haar bestaan bijdragen aan de fysieke en creatieve ontwikkeling. Ze willen jonge dansers de kans geven om podiumervaring op te doen naast de jaarlijkse eindvoorstelling in de eigen dansschool. Groepspraktijk MINT is ook gevestigd in Gooik. De praktijk werd opgericht door Eva Binst en Elise Flamend, met oog voor een brede en kwaliteitsvolle zorgverstrekking. MINT geeft zorg op maat door het bepalen van een behandelingsstrategie en door de specialisaties gericht af te stemmen.

Groepslessen

Project C. The Company en groepspraktijk MINT slaan nu de handen in elkaar en organiseren vanaf september groepslessen. Deze groepslessen bieden hoge en lage intensiteit aan en variëren enorm van elkaar. Zo wordt er fitboxing, crossfit en Dance Workout gegeven. Maar evengoed kan je in de praktijk van MINT terecht voor lessen yoga, pilates en zelfs yogalates. Om aansluiting te vinden bij verschillende patiëntengroepen bij MINT starten beide organisaties in september ook met lessen Fittraining voor 65-plussers gegeven door een kinesist. Voor meer informatie en aanmelding voor de groepslessen kan je terecht op www.mintgooik.be of www.projectc.be.