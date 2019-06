Prachtig seniorenfeest met Sasha en Davy Marc Colpaert

06 juni 2019

Ze waren juist niet met 400, maar 399 senioren die naar de loods van Openbare Werken in Strijland kwamen voor een gezellige namiddag met optredens van Luc Caals, Clown Rocky, Showballet en Sasha en Davy. Ieder jaar krijgt de Seniorenraad van Gooik een vast bedrag om voor de senioren uit Gooik een leuk seniorenfeest te organiseren. “Dat was ook zo dit jaar, maar ons budget liet ons niet meer toe om het Showballet er bij te nemen dit jaar. Gelukkig hebben wij een extra budget gekregen en dus springen de danseressen en dansers van het Showballet, hier vandaag ook over het podium”, vertelde een tevreden voorzitter Maurice Sirjacobs. Ondertussen genoten de vele senioren van de muziek, de optredens en het gezellig samenzijn. Heel wat vrijwilligers van de Seniorenraad aangevuld met andere mensen zorgden ervoor dat alles vlekkeloos verliep.