Politiezone verkoopt sluikstortcamera en hoogwerker Tom Vierendeels

03 juli 2020

09u57 0 Gooik De politiezone Pajottenland verkoopt een sluikstortcamera en een hoogwerker wegens niet handig in gebruik. Voor de twee samen verwacht de zone 34.000 euro te kunnen ontvangen. Zowel de camera als de Mercedes worden verkocht aan de hoogste bieder.

De sluikstortcamera werd nog maar in 2018 in gebruik genomen is een grote bak die aan palen vastgemaakt wordt. Bedoeling was om zo sluikstorters te kunnen betrappen, maar het gebruik van de camera bleek niet zo handig te zijn als eerst gedacht. Daarom gaat de zomer over tot de verkoop van de camera in de staat zoals deze bevindt, zonder waarborg voor zichtbare noch onzichtbare gebreken. De minimumprijs wordt vastgelegd op 4.000 euro en de hoogste bieder mag de camera afhalen. Meer informatie over de verkoop zal nog bekendgemaakt worden.

Om deze camera te bevestigen op de locaties was ook een Mercedes Sprinter hoogwerker aanwezig en ook deze wordt nu verkocht. De zone zou hier graag nog minstens 30.000 euro voor ontvangen. De wagen wordt net als de camera verkocht in de staat zoals deze zich bevindt. De verkoop zal gebeuren via een systeem van aanbieding onder gesloten omslag. Als het minimumbod niet wordt geboden zal er door het politiecollege een lagere verkoopprijs vastgesteld worden. Ook voor deze verkoop wordt nog reclame gemaakt via de websites van de politie en de betrokken gemeenten, de infobladen van deze gemeenten en op tweedehandssites.