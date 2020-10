Politiezone Pajottenland gaat ‘zwaantjes’ vaker inzetten: “Tweede interventieploeg wordt gevormd door motards” Tom Vierendeels

13 oktober 2020

17u00 0 Gooik De politiezone Pajottenland gaat haar zwaantjes meer inzetten. De zone beschikt al sinds 2004 over twee politiemotoren, maar die worden voornamelijk bij evenementen en wielerwedstrijden van stal gehaald. “De tweede interventieploeg zal bestaan uit twee zwaantjes”, luidt het.

Inwoners van Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen zullen de zwaantjes voortaan vaker in het straatbeeld zien passeren. De politiezone wil de inzet van motards verhogen en kocht daarvoor nu ook een extra motor aan. “Een BMW, goed voor een kostenplaatje van 24.000 euro”, zeggen commissarissen Serge Roelens en Glenn Deherder. “Daarnaast hebben we sinds 2004 nog twee Yamaha’s in dienst en die zullen blijven zolang er wisselstukken voor handen zijn en reparaties uitgevoerd kunnen worden. Ons korps telt zes agenten die ingezet kunnen worden op de motorfiets.” De politiezone staat ook in voor de opleiding en kledij van de motards.

Controles

De afgelopen jaren werden de ‘zwaantjes’ voornamelijk ingezet bij wielerwedstrijden en andere evenementen. “Maar ze zullen nu ook als tweede interventieploeg worden ingezet”, weet Deherder, verantwoordelijk voor de interventie- en verkeersdienst. “De eerste ploeg blijft zich wel verplaatsen in een auto. Motards zijn wendbaarder en kunnen zich ook makkelijker verschuilen. Daarnaast zijn ze ook beter inzetbaar op moeilijker terrein, zoals de trambedding in Lennik, waar we met een auto niet door kunnen. Uiteraard zullen ze ook ingezet worden bij verkeersacties voor onderscheppingen en selecties bij alcoholcontroles, maar daarnaast zullen ze ook ingezet worden voor specifiek verkeerstoezicht op zwaar vervoer, uitgezonderd vervoer en ADR-transporten (gevaarlijke stoffen).”