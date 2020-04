Politiezone Pajottenland brengt steunende boodschap in kader van #samentegencorona Tom Vierendeels

06 april 2020

Gooik De politiezone Pajottenland wenst iedereen ook een hart onder de riem te steken met een hartverwarmend filmpje. Politiewagens werden in de vorm van een hart geplaatst en de aanwezige agenten wuiven naar de kijkers. "De witte zorg is er, maar de blauwe zorg ook", luidt het.

Het was het politiepersoneel dat op het idee kwam ook iets te doen toen ze hoorden dat de drone van VTM Nieuws en HLN donderdag naar Gooik kwam. Op deze manier willen we mensen in deze moeilijke periode graag verbinden onder de nummer #samentegencorona. “Om 13 uur werd er afgesproken op de grond waar ons nieuw politiehuis naast de Edingsesteenweg zal komen”, zegt korpschef a.i. Philippe Annys. “Maar er waren technische problemen en ik kon mijn mensen moeilijk uren laten staan. Daarom kwam de drone die de burgemeester had geregeld langs. We stuurden de beelden nog door, maar ze konden niet meer verwerkt worden in de productie van VTM Nieuws.”

De politiewagens werden in een hartvorm geparkeerd en centraal is de boodschap ‘blijf in uw kot’ te zien. De politie wil hiermee iedereen een hart onder de riem steken. “Maar ook tonen dat wij nog elke dag in de weer zijn voor de veiligheid van de mensen”, vervolgt Annys. “Ook de blauwe zorg mag daarom eens in de picture komen. We zorgen dat de mensen gezond blijven en komen daarnaast ook in contact met mogelijk besmette personen.”