Politiezone gaat gebouwen in Kester en Lennik openbaar verkopen Tom Vierendeels

30 juni 2020

16u59 0 Gooik De politiezone Pajottenland gaat de voormalige rijkswachtgebouwen in Lennik en Kester verkopen. Er werd een schatting opgemaakt, maar die prijs wordt voorlopig nog niet bekendgemaakt. Een openbare verkoop zal vermoedelijk in het najaar gebeuren. Verhuis naar het nieuwe politiehuis is voorzien halfweg 2021.

De politieraad heeft het licht op groen gezet om de gebouwen in Kester en Lennik waarvan de politiezone Pajottenland momenteel nog gebruik maakt te verkopen. Dat zal via een openbare verkoop gebeuren. Voor Lennik is dat waarschijnlijk in oktober het geval, voor Kester zal de verkoop waarschijnlijk in november of december plaatsvinden.

De site in Lennik, net naast de sporthal in de Alfred Algoetstraat, is 4a12ca groot. Het achtergelegen appartementencomplex werd in het verleden al afgesplitst en behoort niet meer tot het deel dat verkocht wordt. In Kester, met adres Bruneaustraat 101, is de site 9a41ca groot. Voorwaarde hier is dat de politie aanwezig moet blijven tot een verhuis naar het nieuwe commissariaat gebeurt. Beide sites bevinden zich in woongebied met landelijk karakter en staan niet op een lijst van onroerend erfgoed. De koper kan met de gebouwen doen wat hij wil, van afbreken tot renoveren.

Nieuw commissariaat

De politie kan de verouderde en te krap geworden gebouwen verlaten door de bouw van een nieuw commissariaat langs de Edingsesteenweg in Kester, aan de achterzijde van het huidige commissariaat. De bouw is volop aan de gang zonder dat er nog procedures lopende zijn. Een verhuis is voorlopig gepland tussen juni en oktober 2021.