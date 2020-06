Politie controleerde vrachtwagens op ladingzekering en negeren tonnagebeperking Tom Vierendeels

25 juni 2020

12u48 0 Gooik De politiezone Pajottenland heeft woensdag een grote verkeersactie gehouden. Daarbij ging de focus voornamelijk naar zwaar vervoer. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld en onmiddellijke inningen uitgeschreven.

De controles vonden plaats in de Hollestraat in Galmaarden, op de Plaats in Bever, op de Ninoofsesteenweg in Lennik, langs de Edingsesteenweg in Leerbeek en in de Beringen in Pepingen. In Galmaarden en Beverden gebeurde die controles waar een tonnagebeperking van kracht is daarop werden op beide locaties samen vier overtredingen vastgesteld. Die vier chauffeurs kregen een onmiddellijke inning voorgeschoteld.

In totaal werden 32 vrachtwagens die zwaarden dan 3,5 ton wegen gecontroleerd, samen met nog vijftien lichtere voertuigen. De tien agenten die deelnamen aan de actie stelden in totaal vijf processen-verbaal op voor inbreuken op de ladingzekering voor zwaar vervoer, een pv voor overladen en nog twee voor het gebruik van de gsm aan het stuur. Daarnaast werden nog twee onmiddellijke inningen uitgeschreven voor de ladingzekering die niet in orde was bij een voertuig lichter dan 3,5 ton en één voor een buitenlander bij wie de ladingzekering eveneens niet in orde was.

