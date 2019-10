Platina huwelijk voor Jean en Jeanne Koppel trouwde in 1949 en wonen nog in hun huisje in Gooik Marc Colpaert

21 oktober 2019



Jean Roossens en Jeanne De Loecker uit Gooik vierden met familie en vrienden hun platina huwelijksverjaardag in ‘De Vandaag’ in Halle. Het koppel trouwde in 1949 en wonen vandaag nog altijd gezellig samen al doen ze het nu wel wat rustiger aan. Enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog liepen ze elkaar tegen het lijf. “In die tijd was de enige kans om iemand te leren kennen tijdens een kermisbal in eigen gemeente”, legt Jeanne uit. Zo leerde ons koppel elkaar kennen op een kermisbal in Gooik. Ze werden verliefd op mekaar en trouwden in 1949. Het bewijs daarvan was een oude trouwfoto van in die tijd. Het koppel kreeg twee kinderen Jean-Pierre(ondertussen overleden) en Chantal. Jean begon zijn loopbaan als landbouwer op de hoeve van zijn ouders, nadien ging hij nog vele jaren werken in een drukkerij in Anderlecht. Jeanne ging aan de slag in een haute-couture zaak in Brussel en maakte er tal van mooie kledingstukken.

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) kwam samen met schepen Hilde Dermez(CD&V) het koppel feliciteren. “Jullie hebben na meer dan 70 jaar nog steeds plezier van de kermis van zoveel jaren terug”, grapte de burgemeester. Vandaag genieten Jeanne(94) en Jean(93) samen van hun pensioen. Jeanne zorgt nog wat voor het huishouden en Jean is te vinden in de tuin waar hij nog pompoenen en tomaten kweekt. “Ik heb ook jaren druiven gezet, maar dat doe ik niet meer. Nu zijn het vooral nog pompoenen en tomaten die ik kweek en als de oogst lukt, krijgt de familie en vrienden natuurlijk hun deel”, zei Jean. Nu ze de kaap van de 70 jaar huwelijk genomen hebben gaan ze samen op weg naar 75 jaar huwelijk. “Ik ga mijn best doen om er nog vijf jaar bij te doen, maar ik durf daar niet voor te tekenen”, lacht Jean.