Pierre en Agnes vierden hun huwelijksverjaardag Marc Colpaert

08 augustus 2019



Pierre Meert en Agnes Devits uit Leerbeek vierden hun gouden huwelijksverjaardag met hun familie en vrienden. Tijdens een kermis in Kester leerden Pierre en Agnes mekaar kennen, werden verliefd en trouwden wat later. Dit is ondertussen al 50 jaar geleden, tijd dus voor een feestje. Hun zonen Gert en Joachim werden wat later geboren en ondertussen kregen ze tevens drie kleinkinderen. Pierre werkte meer dan 40 jaar als bediende bij de verzekeringen, zijn vrouw was dan weer bediende bij de mutualiteit(CM). Agnes schildert graag in haar vrije tijd en Pierre is steevast te vinden in de tuin. Samen zorgen ze ook voor hun kleinkinderen.