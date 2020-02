Pannenkoeken leveren 5.000 euro op voor slachtoffers bosbranden in Australië Amber Gys

03 februari 2020

14u00 5 Gooik Lisa Leuckx en Carine Goubert, de uitbaters van tearoom Servais in Halle, hebben samen met zus Wendy Goubert 5.000 euro ingezameld voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Het geld werd opgehaald met een pannenkoekenbak.

Het trio kon rekenen op de hulp van twintig medewerkers die samen meer dan 7.000 pannenkoeken bakten. De pannenkoeken werden gebakken in de keuken van Familia in Gooik en in De Bres in Halle. De opbrengst wordt geschonken aan twee kleinere organisaties die gewonde dieren opvangen in Australië. “Een vriend van mij, Lorenzo Alvino, woont op Kangaroo Island in Australië”, vertelt Lisa. “De bosbranden hebben heel de wijngaard waar hij werkt en zijn huis vernield. Nadat hij ons foto’s had gestuurd van de honderden dode kangoeroes op de wijngaard, vonden we dat we iets moesten ondernemen. Dankzij Annemaaike Steylemans, leerkracht op de Middenschool in Halle, konden we heel wat extra pannenkoeken verkopen. Ze heeft mee onze actie gesteund.”

En het blijft niet bij de verkoop van pannenkoeken. Op zaterdag 8 en zondag 9 februari worden aan de Delhaize in Gooik ook tombolalotjes verkocht door Chiro Windekind en Scouts Aurora. Een lotje kost 2 euro maar de deelnemers kunnen wel een waardebon van 25 euro winnen of een fles Toots bier.

De lotjes kunnen online nog tot 29 februari worden aangekocht. Begin maart worden dan tien winnaars geloot. Wie nog een vrijwillige bijdrage wil storten, kan dit doen op het rekeningnummer BE58 7310 4862 6879. Al het geld wordt nadien overgemaakt aan de betrokken organisaties.