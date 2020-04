Pajottenland+ geeft lokale economie een boost door het zoeken naar de ‘Pajotbeer’ Amber Gys

10 april 2020

08u00 0 Gooik In navolging van de In navolging van de succesvolle berenactie plaatst Pajottenland+ zijn bestelwagen de komende periode op verschillende locaties in het Pajottenland en de Zennevallei. Eén boodschap: steun de lokale economie en wie weet win je een mooie prijs.

Dat de lokale economie een boost moet krijgen, maar vooral in the picture moet gezet worden tijdens de coronacrisis, is streekorganisatie Pajottenland+ niet ontgaan. Op dit moment zijn er zo’n 70 gebruikers die werken met het Pajottenlandmerk. “Ook zij voelen de maatregelen opgelegd door de federale overheid, maar zijn vaak creatief genoeg om zichzelf te redden. Velen onder hen organiseren een traiteurdienst voor afhaal of levering aan huis, anderen zetten een actie op poten”, vertelt coördinator Robrecht Geeroms.

Pajottenland+ wil zijn merkgebruikers een hart onder de riem steken en plaatst zijn bestelwagen daarom ergens in het Pajottenland en de Zennevallei. De bedoeling is dat je de bestelwagen met de ‘Pajotbeer’ spot, een selfie neemt en de handelaar steunt door bij hem te kopen. De eerste foto - per locatie - in het bezit van Pajottenland+ wint een leuke prijs.

Van 9 tot 13 april staat de bestelwagen ergens in Gooik. Waar hij nadien staat kan je uitpluizen via de Facebookpagina van Pajottenland+.