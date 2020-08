Pajotse fruitboer Billens - Van Laer op zoek naar extra plukkers Amber Gys

13 augustus 2020

17u58 4 Gooik Fruitboeren Luc Billens en Lea Van Laer uit Gooik zitten met de handen in het haar. De peren op hun 8 hectare grond moeten bijna geplukt worden, maar plukkers hebben ze nog niet. Daarom doen ze nu een warme oproep naar plukkers in het Pajottenland.

De fruitteelt heeft het ook niet gemakkelijk tijdens deze coronacrisis. “Wij konden elk jaar rekenen op de hulp van een familie uit Roemenië”, klinkt het bij Luc en Lea. “Maar door corona kunnen deze mensen nu niet veilig naar hier overvliegen. We hebben momenteel wel enkele mensen uit Brussel waar we op kunnen rekenen, maar we zouden ook graag meer beroep doen op mensen uit onze eigen streek.” Ze hebben geen probleem met de nieuwe plukkers uit Brussel, maar daar moet nog alles aan geleerd worden. Ze moeten ook voor elke bubbel apart hygiënische spullen voorzien en een aparte werkruimte met voldoende afstand van elkaar.

Steun vanuit gemeente

Concreet wordt er gezocht naar mensen die drie weken lang aan één stuk kunnen plukken. Van 17 tot eind augustus zijn de peren rijp voor de pluk, en moeten ze ook meteen gesorteerd worden voor de lange bewaring. Wie interesse heeft kan bellen naar 0473/23.46.96. De gemeente Gooik heeft ook alvast de nodige stappen ondernomen om te helpen zoeken naar de plukkers. “We nemen contact op met de kandidaat-jobstudenten van de milieudienst en wie weet willen ze hier ook een handje komen helpen”, klinkt het bij schepen Simon De Boeck (CD&V).