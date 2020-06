Outdoorfitnesstoestellen en klimrotsen aan sporthal Koornmolen zijn klaar voor gebruik Amber Gys

03 juni 2020

11u53 0 Gooik De gemeente Gooik investeerde de afgelopen maanden 28.180 euro aan outdoorfitnesstoestellen en klimrotsen aan sportsite De Koornmolen. De klimrotsen kunnen vanaf woensdag al worden gebruikt, voor de fitnesstoestellen is het nog wachten tot volgende maandag.

De afgelopen maanden werden er aan de sportsite Koornmolen heel wat werken uitgevoerd. Zo werden er klimrotsen geplaatst voor kinderen tot en met 12 jaar. “De voorbereidende werken werden uitgevoerd door openbare werken. Het is hier de bedoeling om een bewegingstuin te creëren voor de kinderen”, zegt Gunther De Wilde (CD&V), schepen van Sport. “Deze rotsen werden geplaatst door een Nederlands bedrijf en hebben we kunnen realiseren dankzij een subsidie van Sport Vlaanderen.”

Initiatielessen

Ook werden de nieuwe outdoorfitnesstoestellen voor de eerste keer in gebruik genomen. De toestellen kunnen in gebruik worden genomen door iedereen die dat wenst. “Wanneer corona het toelaat zullen we starten met initiatielessen, zodat iedereen weet hoe ze correct gebruikt moeten worden.” De outdoortoestellen worden pas volgende maandag opengesteld, de klimrotsen kunnen nu al in gebruik genomen worden. De nieuwe parking aan de site begint ook stilaan vorm te krijgen. Daar zal in het najaar plaats komen voor 72 extra parkeerplaatsen met kiss-and-ridezone. “We voorzien heel wat groen aan de parking en bekijken met de verenigingen een manier waarop we ze kunnen aanmoedigen om te voet of met de fiets tot hier te komen”, sluit De Wilde af.