Oproep naar Gooikse landbouwers om te hulp te schieten bij zoektocht naar geschikte kampplaats Amber Gys

04 juni 2020

15u53 1 Gooik Jan Vanderhoeven en Samuel Billens willen een stevig signaal sturen naar de Gooikse landbouwers in de buurt. Aangezien heel wat jeugdverenigingen nog op zoek zijn naar een kampplaats voor deze zomer, willen ze de landbouwers overtuigen om de velden of hangars van de boerderijen hiervoor open te stellen.

Jan en Samuel doen een oproep naar landbouwers om hun gronden ter beschikking te stellen aan jeugdbewegingen. De bestaande kampplaatsen in ons land zijn vaak niet voldoende aangezien de verenigingen zich nog steeds aan de veiligheidsmaatregelen moeten houden. “De kampen in het binnenland moeten werken met bubbels van 50 personen en buitenlandse kampen die verder dan 150 kilometer van de landgrenzen liggen, moeten op zoek naar een alternatief dichter bij huis”, zegt Jan Vanderhoeven, voorzitter van CD&V Gooik. “Dat alternatief moet op korte termijn gevonden worden. De eerste examens zijn begonnen en leiding moet zich hierop kunnen concentreren.”

Positief contact

Als oplossing voor het tekort aan kampplaatsen, kunnen landbouwers een handje helpen. “Landbouwers kunnen door kampeerweides ter beschikking te stellen al een groot deel van de vraag opvangen”, zegt Samuel (CD&V), ex-voorzitter van de Jeugdraad. “Maar het is ook mogelijk om hangars te vinden die tijdelijk leegstaan en door jeugdgroepen gebruikt kunnen worden. Dit kan ook zorgen voor een positief contact tussen de jongeren en de landbouwers.” Landbouwer Guido Billens gaf alvast het goede voorbeeld en roept andere landbouwers op om hetzelfde te doen.

Ook voor Simon De Boeck, schepen van Jeugd en Landbouw lijkt dit een goede oplossing. “Landbouwers die overtuigd zijn om te helpen, kunnen zich registreren via het webplatform samenvoorgooik.be. We zullen via de gemeente landbouwers contacteren als we ruimte nodig hebben voor kampen. Het is ook volledig wettelijk voor de landbouwers. Landbouwers mogen hun terreinen 75 kalenderdagen per jaar ter beschikking stellen aan groepen met minstens één begeleider. Als ze niet over dit aantal dagen gaan, hebben ze geen specifieke verplichtingen”.”