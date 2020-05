Opnieuw onderzoek naar nieuwe gsm-mast in Strijland Amber Gys

19 mei 2020

09u55 0 Gooik De gemeente Gooik is opnieuw de mogelijkheden aan het bekijken om een nieuwe gsm-mast te plaatsen in deelgemeente Strijland. Vier jaar geleden werd ook al zo’n onderzoek gestart, maar dat werd toen niet goed onthaald door de buurtbewoners.

Vier jaar geleden tekenden 280 buurtbewoners nog een petitie tegen de plaatsing van zo’n mast in hun buurt. Toen was er sprake van een 30 meter hoge mast van Mobistar die vlak bij basisschool De Oester in Strijland zou komen, in de uiterste hoek van Sporthal De Koornmolen. De buurtbewoners zijn bezorgd over de straling waaraan kinderen die er gaan sporten blootgesteld zullen worden.

Deze keer gaat het over een mast van provider Proximus. “We zijn inderdaad opnieuw een onderzoek gestart naar een nieuwe mast”, aldus burgemeester Michel Doomst. “Bewoners in Strijland klagen al jaren over slecht bereik in de buurt. Er is nog niets concreet maar we hebben wel al contact gehad met Proximus zodat ze een analyse van het bereik kunnen maken. De resultaten hiervan zullen hopelijk deze zomer bekend raken en dan kan er verder gecommuniceerd worden.”