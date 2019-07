Opnieuw naar de oude verkeerssituatie, maar nu met extra uitwijkstroken Eenrichtingsverkeer rond sporthal Koornmolen wordt afgeschaft Marc Colpaert

23 juli 2019

17u04 3 Gooik De sinds enkele maanden ingevoerde proefopstelling van de verkeerssituatie rond sporthal Koornmolen wordt in de prullenmand gegooid en vanaf 1 september gaat de gemeente opnieuw de oude verkeerssituatie invoeren, nu wel met extra uitwijkstroken.

Door de uitbreiding van de sportinfrastructuur rond de sporthal Koornmolen werd door de gemeente Gooik een proefopstelling van een verkeerssituatie gemaakt met eenrichtingsverkeer in de Wolvenstraat en de Processiestraat. Dit was duidelijk niet naar de zin van de plaatselijke bewoners die met hun actiecomité in totaal 504 handtekeningen inzamelden tegen de gewijzigde verkeerssituatie in hun straten. Het eenrichtingsverkeer dat volgens hen zonder overleg werd ingevoerd, kon niet door de beugel. “Eigenlijk valt alles samen met het feit dat de kleine straten deze verkeersdrukte niet meer aankunnen. Door de vele wagens die nu door de Wolvenstraat rijden - een inwoner telde er ooit 53 op 10 minuten - was het inderdaad en pak minder veilig voor de bewoners en de zwakke weggebruikers”, zo werd ons verteld door enkele buurtbewoners. Samen met de petitie werden door de buurtbewoners ook voorstellen gedaan om de situatie aan te passen. Ze wilden dat het proefproject stopte en de vroegere situatie heringevoerd werd, maar met een vijftal extra uitwijkstroken en een fietspad.

Burgemeester Michel Doomst(CD&V) en zijn ploeg hebben ondertussen een beslissing genomen: “Ik benadruk toch nogmaals dat het hier maar over een proefopstelling ging. Wat later hebben we alle inwoners een evaluatieformulier gestuurd, waarop ze hun grieven kwijt konden. Daaruit is gebleken dat de meeste mensen geen fan zijn van de nieuwe verkeerssituatie. Dus gaan we de oude verkeerssituatie opnieuw instellen vanaf 1 september, dit samen met vier of mogelijk vijf extra uitwijkstroken in de Wolvenstraat en de Processiestraat, wat de bewoners dus zelf hebben voorgestelde.”