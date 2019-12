Opnieuw feestbussen van De Lijn tijdens oudejaarsnacht, maar wel onduidelijkheid door staking van het ACOD Tom Vierendeels

20 december 2019

16u30 0 Gooik De Lijn kan voorlopig nog niet zeggen of de staking van de socialistische vakbond een impact gaat hebben op de feestbussen in het Pajottenland en de Zennevallei. ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend die van 30 december tot 3 januari loopt. “Op dit moment is er nog geen duidelijkheid”, klinkt het.

De socialistische vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn die loopt van 30 december tot 3 januari. Dat meldt De Lijn zelf, en bij ACOD wordt de informatie bevestigd. Of de feestbussen in het Pajottenland en de Zennevallei hierdoor hinder gaan ondervinden is nog onduidelijk. “Er is nog geen zicht op welke acties er gaan plaatsvinden en wanneer dat zal gebeuren”, verklaart woordvoerster Anneliese Meynaerts. “Er is een periode opgenomen in de aanzegging en mogelijk vinden de acties over heel Vlaanderen plaats. Het dus niet geweten of met de jaarwisseling ook gestaakt wordt.” Als dat wel het geval zou zijn, is er momenteel ook nog geen oplossing voor handen. “Het is zo dat een deel van de ritten afgewerkt wordt door exploitanten en er zijn ook chauffeurs van andere vakbonden”, besluit Meynaerts. “Het valt dus voorlopig afwachten op de concretisering van de acties.”

Trajecten

De Lijn voorziet tijdens oudejaarsnacht opnieuw zeven feestbuslijnen in het Pajottenland en de Zennevallei. Belangrijke bestemmingen zijn onder meer de centra van Halle en Brussel en de Nieuwjaarsfuif van de KLJ in Lennik. Sommige lijnen volgen hun vast traject zoals bussen 116 en 163, andere feestbussen bedienen een gelegenheidstraject waardoor de 128 uitzonderlijk Leerbeek met Brussel via Lennik en Schepdaal verbindt. Daarnaast rijdt lijn 160 van Bever tot het centrum van Lennik. De feestlijnen starten grotendeels na de normale dienstregeling. Door de werken in Ruisbroek rijdt lijn 172 dit jaar niet.

Het volledige aanbod van de feestbussen en de bediende haltes voor de regio Pajottenland zijn hier te vinden.