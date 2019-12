Opcentiemen stijgen van 787 naar 895, volgens N-VA door “verspillen van belastinggeld” Tom Vierendeels

19u09 2 Gooik De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen in Gooik van 787 naar 895, dus met ongeveer 14 procent. Daarmee blijven ze de derde laagste in de regio. De personenbelasting blijft gelijk en is dé laagste van de regio. Oppositiepartij N-VA kan zich niet verzoenen met de verhoging van de opcentiemen.

“Deze belastingverhoging is het gevolg van het mateloos verspillen van belastinggeld aan projecten zoals de zeilsculpturen op het dorpsplein in Gooik en het alsmaar duurder wordende plattelandscentrum Paddenbroek”, zegt N-VA-fractieleider Steve Dehandschutter. “Dit zijn projecten waarvan de Gooikenaar niet echt wakker ligt. De rekening van dit megalomane bestuur wordt nu aan de inwoner gepresenteerd.” Bovendien zal de belastingsverhoging niet ten goede komen van de inwoners, meent Dehandschutter verder. “Hoewel ieder gezin gemiddeld honderd euro per jaar meer zal betalen, is er nog steeds geen geld voor de renovatie van de Muziekacademie in Gooik, de ondersteuning van de Gooikse handelaars of broodnodige wegenwerken. Met dit bestuur zijn we zeker niet aan de laatste belastingverhoging toe.”