Op zoek naar extra binnenruimte voor de petanquers Marc Colpaert

25 juni 2019

De gemeente Gooik heeft plannen om een overdekte plaats te voorzien voor de petanquers tijdens de winterperiode. Momenteel zijn er nogal wat mensen uit Gooik en de deelgemeenten gebeten door de petanquesport. De vele petanquers uit Oetingen, die uit Leerbeek en deze van Strijland hebben niet echt een alternatief om nog een balletje te gooien tijdens de winterperiode en zeker niet in een verwarmde omgeving. Sinds enige tijd is de gemeente op zoek naar een ruimte die deze sporters kunnen gebruiken om hun favoriete sport uit te oefenen tijdens de wintermaanden. “Wij denken er sterk aan om een gebouw te plaatsen pal naast de sporthal Koormolen en het nieuwe clubhuis. Dit is financieel het goedkoopste omdat wij een buitenmuur van de Koornmolen kunnen gebruiken. Een andere piste is dan om rond de sporthal een volledig nieuw gebouw te plaatsen voor de petanquers. Wij gaan de volgende weken bekijken wat nog financieel haalbaar is, want wij hebben al heel wat geïnvesteerd in de sport in het algemeen in onze gemeente”, besluit burgemeester Michel Doomst(CD&V).