Ook in Gooik herstarten de lagere scholen met lesgeven: “We verwachten in totaal zo’n 240 kinderen” Amber Gys

11 mei 2020

18u26 1 Gooik De vijf lagere scholen in Gooik zijn schijnbaar klaar voor de heropstart. Op vrijdag 15 mei starten de leerlingen van het zesde jaar opnieuw met school. Vanaf maandag zijn de eerste en tweedejaars aan de beurt.

De voorbije weken hebben de scholen in Gooik al het mogelijke gedaan om op een veilige manier te kunnen heropenen. “Samen met de vijf scholen en de steun van de gemeente is er een herstartplan opgesteld om ervoor te zorgen dat we 100 procent klaar zijn tegen vrijdag”, vertelt Conny Stuckens, directrice van lagere school De Oester in deelgemeente Strijland. “Vrijdag starten we met de 24 zesdejaars en maandag kunnen de 48 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar opnieuw naar school komen.”

Ook voor de gemeente was het geen makkelijk te leggen puzzel. “De organisatie voor deze heropstart wordt zwaar onderschat”, aldus schepen van Onderwijs Christa Dermez (CD&V). “De leerkrachten en directieleden hebben weken gezorgd voor de preteaching van de leerlingen en staan nu ook al enkele dagen paraat om alles in de school in gereedheid te brengen.”

Maatregelen

De school nam zelf ook enkele extra maatregelen om te zorgen voor een veilige manier van lesgeven. “We hebben heel het gebouw enkelrichting gemaakt zodat men elkaar zo min mogelijk moet kruisen. De speelplaats werd opgedeeld in vier verschillende stukken zodat ook hier de kinderen niet met een andere klas in contact kunnen komen. Ook de tafels in de lokalen staan ver genoeg uit elkaar alsook de plaats waar iedereen kan eten. Daar zorgden we voor een lange tafel met om het zitje een kruis zodat ze weten waar ze wel of niet mogen gaan zitten.”

De organisatie voor deze heropstart wordt zwaar onderschat. De leerkrachten en het directieteam zijn al weken bezig om alles te kunnen organiseren. Christa Dermez

Leerlingen uit het derde, vierde en vijfde leerjaar krijgen nog altijd les via de computer. Voor de opstart van de scholen deze vrijdag zullen alle leerkrachten worden ingezet. Ook via de gemeente verkregen de scholen beschermend materiaal, hekken en lint om alles af te schermen. De komende dagen zal een firma nog plexiglas plaatsen in de klassen. “Eind mei plannen we een evaluatievergadering met de scholen om te bekijken hoe alles de eerste weken al is verlopen”, voegt Dermez toe.

240 leerlingen

In totaal zullen in Gooik opnieuw 240 leerlingen les kunnen volgen. Voor lagere school De Oester in Strijland betekent dit dat 72 leerlingen opnieuw mogen plaatsnemen op de schoolbanken. “Maar dit moet gebeuren onder de nodige voorzorgsmaatregelen”, benadrukt directrice Stuckens. “Er zijn maximaal 14 leerlingen per klas toegelaten waardoor we de klassen van de eerste en tweedejaars moesten opsplitsen in een A en B groep. We willen wel aan de ouders vragen om hun kind enkel naar de voor- of naschoolse opvang te sturen als dat echt nodig is. Ook de noodopvang voor kinderen blijft bestaan.”

De scholen willen ook benadrukken dat ze het begrijpen wanneer de ouders hun kinderen niet naar school willen sturen door de huidige situatie. “Het is niet de bedoeling dat wij optreden tegen de kinderen die niet naar school komen. Het is de ouders hun beslissing en dat begrijpen wij volledig”, sluit Stuckens af.