Onverlaat hangt vos op in natuurgebied Kesterheide Amber Gys

30 juni 2020

09u14 10 Gooik Aan de IJzeren Man op de Kesterheide in Gooik is maandagavond een opgehangen vos aangetroffen. Het diertje hing vast aan een boom met een ijzeren strop rond de nek. De politiezone Pajottenland onderzoekt de zaak.

Maandagavond werd een vrouw opgeschrikt toen ze met haar kinderen een wandeling maakte langs het wandelpad aan de Kesterheide in Gooik. Ze zag het afschuwelijke tafereel en belde meteen de politie. “Het dier was met een ijzeren strop vastgebonden aan een tak van een boom”, meldt Serge Roelens, commissaris van politiezone Pajottenland. “We hebben in de streek nog geen enkele andere melding gehad van een gestroopte vos, het blijft dus - hopelijk - iets eenmalig.”

Kesterheide is al jaren een erkend natuurreservaat in beheer van Natuurpunt en heeft zelfs Europese bescherming. “We hebben een vermoeden dat de vos ergens anders werd gestroopt en dan langs het wandelpad werd gelegd om te choqueren”, zegt Alwin Loeckx van Natuurpunt Pajottenland. “De voorbije jaren hebben we af en toe last gehad van vandalisme in ons natuurgebied, maar nooit zoiets agressief. Alle informatie is uiteraard heel welkom want het zal niet simpel zijn om de dader te vinden.”