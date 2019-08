Ontbijtkoeken op eerste schooldag en volgend jaar digitaal aanmelden

Marc Colpaert

30 augustus 2019

16u14 2

Ook dit jaar organiseert de gemeente Gooik een ontbijt voor alle leerlingen die op maandag terug naar school gaan. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal de lagere school De Oester in Strijland werken met een digitaal aanmeldingssysteem, wegens te veel leerlingen. Conny Stuckens(Strijland), Martine Cromphout(Leerbeek), Marleen Hanselaer(Oetingen) en Nadine Vanbiervliet(Oetingen) zijn klaar voor de start van een nieuw schooljaar. De directeurs van de gemeentelijke scholen, allemaal vrouwen, samen met Christa Dermez(CD&V), de vrouwelijke schepen voor Onderwijs, staken nog even de koppen bij elkaar voor de start van het nieuwe schooljaar. “Om ook dit schooljaar goed van start te gaan, zorgen we voor ontbijtkoeken op deze eerste schooldag. Dat is iets dat we al jaren doen, maar de mensen blijven dit belangrijk vinden”, aldus schepen Christa Dermez. De pas sinds enkele jaren geopende nieuwe school De Oester in Strijland heeft met 240 kinderen haar plafond bereikt. “Voor dit schooljaar dat straks van start gaat is er nog geen probleem. Maar volgend schooljaar gaan we starten met een digitaal aanmeldingssysteem. Hopelijk kan de nieuwe school die gaat gebouwd worden in Oetingen ervoor zorgen dat het aantal leerlingen in De Oester in Strijland iets verminderd”, zei schepen Christa Dermez. Dit schooljaar gaat daar tevens de ‘Kunstkuur’ van start, waarbij een leerkracht van de kunstacademie enkele uren les komt geven in de verschillende klassen.

Goed nieuws voor de kleuterschool Het Nestje in Leerbeek, want daar zijn dit jaar voldoende inschrijvingen om drie leerkrachten aan te stellen. In de lagere school De Oester in Oetingen kijken ze met heel veel spanning uit naar de nieuwe school. “Er loopt momenteel een wedstrijd voor architecten, waar zich niet minder dan tien personen voor ingeschreven hebben. We hopen met de werken van start te gaan in augustus 2020 en de opening zelf hopelijk in september 2022", besluit schepen Dermez.