Ongeval met lichtgewonde na aanrijding op Edingsesteenweg (N285) Amber Gys

04 juni 2020

19u37 4 Gooik Op de Edingsesteenweg (N285) ter hoogte van stelplaats De Lijn in Leerbeek kwam het donderdagavond tot een botsing tussen twee voertuigen. Een lichtgewonde vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer op de Steenweg werd wel enige tijd sterk verstoord.

Door de werken op de Edingsesteenweg (N285) ter hoogte van het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8) ontstaat al enkele dagen een lange file. De tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat men tijdens de spitsuren enige tijd staat aan te schuiven. Rond 18.30 uur kwam het op de Edingsesteenweg (N285) tot een aanrijding tussen twee personenwagens. “Eén van de wagens probeerde zich vanuit de file richting het kruispunt om te keren wanneer er van de andere kant een wagen opdook”, meldt commissaris Serge Roelens. “Hierdoor kwam het tot een aanrijding tussen beide voertuigen met schade tot gevolg.”

De schade aan de wagens is groot. De bestuurster van de wagen die richting Asse aan het rijden was, is lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Haar kinderen in de wagen zijn ongedeerd en werden opgevangen door de ambulanciers. Verder vielen er geen gewonden. Het verkeer op de Steenweg werd door het ongeval nog sterker verstoord dan ervoor.